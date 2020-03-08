Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую в Новые Санжары

Рассказывая о своей идее направить министра здравоохранения Зоряну Скалецкую к прибывшим из Уханя в Новые Санжары, президент Владимир Зеленский так улыбался, что было ясно – большого выбора у Скалецкой не было, считают в The Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию The Guardian в интервью, опубликованном 7 марта, что это была его идея направить тогдашнего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую в Новые Санжары Полтавской области, куда привезли эвакуированных из китайского Уханя.

Глава Украинского государства рассказал, что выбор был Скалецкой, а предложил этот вариант он.

The Guardian отмечает, что Зеленский при этом так "посмеивался", что это означало – большого выбора у Скалецкой не было.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что обсервация завершится в 12.00.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах. О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.

Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. По фактам столкновений правоохранители расследуют восемь уголовных производств.

Скалецкая провела 14 дней, до 5 марта, вместе с эвакуированными из Китая. 4 марта ее вместе со всем правительством премьер-министра Алексея Гончарука отправили в отставку.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов.