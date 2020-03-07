Зеленский: Прихожу домой, слышу свой голос по телевизору. Сын говорит: "Не мешай, мы смотрим президента"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в его семье по-разному реагируют на новый уровень публичности и безопасности, которыми она окружена после его избрания.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что публичность и меры безопасности, которые сопровождают его после избрания, во многом нежелательны для его семьи. Об этом он сказал в беседе с журналистами The Guardian. Полная версия интервью опубликована в номере этого британского издания за 7 марта.

"Это сложно. Им не нравится моя работа", – сказал президент.

По его словам, и супруга Елена, и старшая дочь Александра стараются держаться подальше от внимания общества, но попытки укрыться от ажиотажа и опеки службы безопасности невозможны. Дочь – подросток, а в этом возрасте человеку особенно нужна свобода, отметил глава государства.

При этом семилетний сын Кирилл всегда с гордостью рассказывает окружающим, что его отец – президент, добавил Зеленский. Он рассказал о недавнем случае в семье: "Прихожу домой на днях, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента!"

30 апреля 2019 года ЦИК Украины официально огласил результаты выборов президента Украины; победу во втором туре одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины.