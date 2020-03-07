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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Никто не полюбит Крым так, как его любят украинцы

До аннексии Крыма власти Украины не слишком много инвестировали в этот регион, поэтому крымчане могли подумать, что никто о них не заботится; однако это не так, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: До оккупации в течение 10 лет мы ездили на отдых в Крым, я приобрел там квартиру, но даже не смог сделать в ней ремонт
Зеленский: До оккупации в течение 10 лет мы ездили на отдых в Крым, я приобрел там квартиру, но даже не смог сделать в ней ремонт
Фото: president.gov.ua

Украина должна развивать диалог с крымчанами, доказывая, что этот регион важен и любим всеми украинцами. Об этом глава Украинского государства Владимир Зеленский сказал в интервью турецкому телеканалу TRT, которое вышло 5 марта.

По его словам, для возвращения Крыма нужны конкретные действия, например, строительство современных пунктов пропуска на административной границе с временно оккупированным полуостровом, инвестиции в инфраструктуру городов юга Украины и в сам Крым.

"Мы должны быть откровенны: до аннексии Крыма Украина не очень много инвестировала в этот регион. Поэтому, возможно, люди там могут подумать, что никто о них не заботится. Однако я не такой. Я думаю об Украине и о Крыме. Лично для меня и моей семьи это имеет большое значение, поскольку до оккупации в течение 10 лет мы ездили на отдых в Крым, я приобрел там квартиру, но даже не смог сделать в ней ремонт", – признался Зеленский.

Россияне, белорусы, жители Казахстана любят проводить отпуск в Крыму, но он никогда не станет их родиной, считает президент.

"Никто не полюбит Крым так, как любят его украинцы. Это часть нашей души. Мы возвращаемся в Крым, и – самое главное – мы должны сделать все для крымчан и показать, что мы заботимся о них", – заявил он.

Зеленский напомнил, что вопрос обустройства инфраструктуры прилегающих к оккупированному полуострову районов поднимался во время визита в Киев президента Турции Реджепа Эрдогана.

В интервью TRT украинский президент также сказал, что говорил о Крыме в ходе нормандского саммита в декабре 2019 года, однако "все говорили о том, как остановить войну на Донбассе, Крыма ни в одной договоренности не было".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Турция, инвестиции, аннексия, Владимир Зеленский, отдых
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