Денисова: В новых списках на обмен – 86 крымских татар

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в числе предложенных для обмена с РФ есть крымские татары, чьи дела находятся на разных стадиях уголовного производства.

Всего, по данным Денисовой, в списке 115 человек Фото: Людмила Денісова / Facebook

В списке граждан, которых Украина надеется вернуть в ходе обмена с Россией удерживаемыми лицами, есть крымские татары. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 6 марта.

"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, кто отбывает наказание, или же граждане, отбывшие наказание и которые находятся в ограничительных условиях", – сказала она.

Украинский омбудсмен также отметила, что среди лиц, которые внесены в списки для обмена, есть в том числе "граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей". Всего, по данным Денисовой, в списке 115 человек.

В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.