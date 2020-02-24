Решение о выплате 100 тыс. грн украинцам, освобожденным из ОРДЛО, должно быть принято 27 февраля – Денисова

Гражданам, освобожденным в декабре 2019 года из заключения боевиков, оказывается медицинская помощь, все обеспечены временным жильем, в ближайшее время им будет предоставлено постоянное. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Судьба каждого из украинцев, ставших участниками обмена удерживаемыми лицами на Донбассе в минувшем декабре, – на контроле уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Службы занятости и Офиса президента. Об этом 24 февраля написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, которая рассмотрит вопросы и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн", – сообщила она.

Денисова попросила не доверять сообщениям о том, что государство не принимает участия в обеспечении вернувшихся жилплощадью.

"При моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство с этими предложениями согласились. В то же время 12 человек из числа уволенных до сих пор не определились с местом работы и проживания. Также Офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, которых требуется значительное количество. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких", – заявила омбудсмен.

Освобожденным оказали квалифицированную медицинскую помощь, в том числе стоматологическую, добавила Денисова.

Журналист Юрий Бутусов написал, что после обмена ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. "Два месяца люди живут без копейки денег", – возмутился он, отметив, что у большинства участников обмена нет жилья и "большие проблемы с зубами, которые выбили палачи".

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина выдала 124 человека.