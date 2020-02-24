Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение о выплате 100 тыс. грн украинцам, освобожденным из ОРДЛО, должно быть принято 27 февраля – Денисова

Гражданам, освобожденным в декабре 2019 года из заключения боевиков, оказывается медицинская помощь, все обеспечены временным жильем, в ближайшее время им будет предоставлено постоянное. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
29 декабря заложники боевиков "ЛДНР" вернулись в Киев
29 декабря заложники боевиков "ЛДНР" вернулись в Киев
Фото: ЕРА

Судьба каждого из украинцев, ставших участниками обмена удерживаемыми лицами на Донбассе в минувшем декабре, – на контроле уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Службы занятости и Офиса президента. Об этом 24 февраля написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, которая рассмотрит вопросы и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн", – сообщила она.

Денисова попросила не доверять сообщениям о том, что государство не принимает участия в обеспечении вернувшихся жилплощадью.

"При моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство с этими предложениями согласились. В то же время 12 человек из числа уволенных до сих пор не определились с местом работы и проживания. Также Офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, которых требуется значительное количество. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких", – заявила омбудсмен.

Освобожденным оказали квалифицированную медицинскую помощь, в том числе стоматологическую, добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3478384722234252

Журналист Юрий Бутусов написал, что после обмена ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. "Два месяца люди живут без копейки денег", – возмутился он, отметив, что у большинства участников обмена нет жилья и "большие проблемы с зубами, которые выбили палачи".

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцевУкраина выдала 124 человека.

Теги: медицина, Людмила Денисова, Юрий Бутусов, жилье, выплаты, работа, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
Дочь Сумской впервые показала свою семью
Дочь Сумской впервые показала свою семью
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS