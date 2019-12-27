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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Беркутовцы не воевали против государства – они воевали против народа. Выдавать их в РФ согласно Минским соглашениям – странно

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Что будет означать выдача в РФ бойцов "черной роты" "Беркута"?

1. За расстрел Небесной сотни и за бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель. Потому что эти бойцы – единственная ниточка к исполнителям, которая установлена и во многом доказана, найдено и идентифицировано их оружие, есть факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности. Теперь это надолго будет предметом для манипуляций.

2. Ответственность за массовые убийства на Майдане берет на себя Россия. И медаль минобороны РФ за присоединение Крыма с датой от 20 февраля давалась и за убийства украинцев на Майдане.

3. Но никого не накажут, потому что Россия способна брать заложников и освобождать в Украине кого считает нужным.

4. Беркутовцы не воевали против государства – они воевали против народа. Выдавать их в РФ согласно Минским соглашениям – странно.

5. Убийства на Майдане являются самым резонансным преступлением, потому что именно в результате трагедии и революции был свергнут режим Януковича. Это дело – о легитимности власти в Украине, о законности всего. Именно поэтому расследование всячески пытаются дискредитировать российская пропаганда и СМИ.

6. Только благодаря справедливому суду можно раз и навсегда законно показать, что люди вели огонь на Майдане законно, а "Беркут" и ВВ закон нарушали. Это дело – о праве на восстание, о том, что по Конституции, носитель власти – это народ. И приговор "Беркуту" означал бы, что страна сделала правильные выводы из прошедшей трагедии. Был бы создан важный прецедент наказания за исполнение преступных приказов.

7. Только в суде можно добиться признаний соучастников расстрелов. И установить факты.

8. Выдавать убийц из "Беркута" для Украины было бы логично после приговора суда. Иначе потом это дело будут использовать против Украины еще интенсивнее.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беркут, Майдан, Юрий Бутусов, обмен удерживаемыми лицами
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