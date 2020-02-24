Клуб читателей
ГОРДОН
 
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


все материалы автора

До сих пор ни один из освобожденных пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой.

Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины. Да, к части из освобожденных есть серьезные вопросы, но по многим никаких вопросов нет и их героизм не подвергается сомнению.

До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда достойных людей, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч – их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину и знали, что рискуют всем, ради нас всех.

А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим?

А здоровье? У многих большие проблемы с зубами, которые выбили палачи, что с этим делать?

А работа?

Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки – конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса – война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради родины и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан.

За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Юрий Бутусов, Офис президента Украины, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Джемилев: Нам СБУ передали весь этот список на утверждение
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Джемилев о списках обмена с РФ: Сначала должны выйти наши соотечественники, получившие по 15–17 лет
9 февраля, 2020 17.29
Асеев сотрудничал с украинскими изданиями "Тиждень" и "Радіо Свобода" после оккупации Донецка боевиками
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ОБЩЕСТВО
Асеев: Бражников и Кусков, освобожденные в рамках обмена, избивали других заложников. Кусков отбил мне почку
8 февраля, 2020 23.31
Маринченко (первый слева) и Тамтура (первый справа) хотят "восстановить честное имя спецподразделения "Беркут"
ПОЛИТИКА, Евромайдан
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко, которых в рамках обмена выдали "ЛДНР", вернулись в Киев – адвокат
8 февраля, 2020 15.14
До сих пор ни один из освобожденных пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки / ГОРДОН
Станислав Асеев, ПОЛИТИКА
Асеев: Иногда в тюрьме не понимаешь, как вообще ты сегодня остался живым. Хотелось бы, чтобы "да" наших политиков в отношении обмена было без троеточий
7 февраля, 2020 14.13
Зеленский о первой части обмена: Список очень большой
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский ожидает, что дата первой части обмена удерживаемыми лицами будет известна в ближайшее время
3 февраля, 2020 19.22
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков G
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
"Шахтер" 2:1 "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Шахтер" 2:1 "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS