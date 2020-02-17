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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова потребовала от РФ предоставить официальные данные о задержанных украинцах

Россия продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крыма и не предоставляет официальных данных о задержанных в уполномоченные органы Украины, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова потребовала предоставить полные анкетные данные, сообщить об основаниях задержания и процессуальном статусе задержанных граждан Украины
Денисова потребовала предоставить полные анкетные данные, сообщить об основаниях задержания и процессуальном статусе задержанных граждан Украины
Фото: Людмила Денiсова / Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой предоставить официальную информацию о задержанных Россией гражданах Украины, а также проверить соблюдение их прав на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту. Об этом Денисова сообщила в Telegram.

"Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, при этом не предоставляет официальных сведений в уполномоченные органы Украины", – написала она. 

Украинский омбудсмен уточнила, что речь идет о полных анкетных данных, основаниях задержания и процессуальном статусе задержанных граждан Украины. 

Денисова рассказала, что об аресте крымского татарина Наримана Межмединова стало известно лишь сегодня из сообщения пресс-службы "управления ФСБ по Крыму и городу Севастополь", хотя крымский "суд" вынес решение еще 4 февраля. 

Украинский омбудсмен добавила, что официальных сообщений о подтверждении анкетных данных четырех украинских моряков, которые были задержаны сотрудниками "пограничного управления ФСБ РФ" 15 февраля, до сих пор нет. 

Она призвала представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию с очередными фактами задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основных прав и свобод.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила в ноябре 2014 года, что после аннексии Крыма ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

В докладе Европейской комиссии от 12 декабря 2019 года говорится, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове ухудшилась снова – систематические репрессии лиц, которые выступили против оккупационных властей Крыма, как и в 2018 году, не прекратились. 

Теги: Россия, Крым, Украина, Людмила Денисова, крымские татары, Татьяна Москалькова
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