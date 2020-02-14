Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Незаконно осужденный фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт – Денисова

Незаконно осужденный фигурант так называемого первого симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев не получил надлежащего лечения в СИЗО после инсульта, поэтому возможен рецидив, отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова встретилась с Абдуллаевой 14 февраля
Денисова встретилась с Абдуллаевой 14 февраля
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Незаконно осужденный российским судом фигурант так называемого первого симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт в СИЗО. Об этом его мать Диляра Абдуллаева 14 февраля рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила она на своей странице в Facebook.

Теймур Абдуллаев и его брат Узеир Абдуллаев ранее удерживались в СИЗО в Ростовской области России. 

"К сожалению, официальных ответов, где именно они будут отбывать наказание после этапирования, нет", – написала Денисова.

По мнению Абдуллаевой, администрация пенитенциарных учреждений умышленно скрывает информацию о состоянии здоровья ее сыновей.

"Теймур Абдуллаев перенес летом 2019 года инсульт. Надлежащего лечения он не получил, а это может вызвать рецидив. У Узеира Абдуллаева есть серьезные проблемы с сердцем и почками. Все необходимые медицинские справки, подтверждающие эти заболевания, были переданы руководству пенитенциарных учреждений для получения медицинской помощи. Однако соответствующего лечения Узеиру Абдуллаеву также не было предоставлено", – написала Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3445712225501502

Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмагилов, Айдер Селединов и Эмиль Джемаденова были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов так называемого первого симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Исмаилова – к 14 годам, Салединова и Джемаденова – к 12 годам.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Людмила Денисова, крымские татары, аннексия, Хизб ут-Тахрир, Узеир Абдуллаев, инсульт, Теймур Абдуллаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День Святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День Святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Грэм выставила голую грудь перед камерой, чтобы покормить сына
Грэм выставила голую грудь перед камерой, чтобы покормить сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS