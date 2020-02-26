Администрация российской тюрьмы угрожает украинскому политзаключенному Якименко изнасилованием – Денисова

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, незаконно осужденному в РФ украинцу Владимиру Якименко администрация колонии в Саратовской области угрожает изнасилованием после перевода в тюремную больницу.

Денисова заявила, что Якименко уже три месяца не осматривают врачи Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинцу Владимиру Якименко, которого незаконно удерживают в колонии в Саратовской области РФ, администрация учреждения исполнения наказаний угрожает изнасилованием. Об этом 26 февраля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по права человека Людмила Денисова.

Омбудсмен объяснила, что украинца планируют перевести в тюремную больницу "якобы для лечения".

"Вместе с тем, администрация исправительной колонии угрожает Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют. Перевод в тюремную больницу и угрозы о причинении там вреда нашему соотечественнику связаны с его неоднократными обращениями ко мне и представителям дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этого пенитенциарного учреждения", – написала Денисова.

Она рассказала, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова в течение трех месяцев не реагирует на ее требования провести Якименко медицинское обследование и предоставить необходимое лечение.

"Он до сих пор не осмотрен врачами. Из-за этого снова обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также о содействии в обеспечении безопасности и оказании надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины", – подчеркнула Денисова.

Украинский омбудсмен призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус защитить основополагающие права и свободы Якименко, в частности право на жизнь и личную неприкосновенность.

Владимир Якименко – волонтер, помогал украинским военным. Работал таксистом и 11 июня 2017 года во время одной из поездок в Крым был задержан оккупационными властями на админгранице с оккупированным полуостровом. "Суд" в Крыму приговорил Якименко к 15,5 годам колонии.

По словам жены украинца Елены Якименко, ему неоднократно предлагали сотрудничество с ФСБ, а когда он отказывался, его били. "От него требовали, чтобы он рассказывал о военных и представителях власти, которые с ним были на фотографиях в Facebook. Требовали рассказать о расположении Вооруженных сил Украины на границе с Крымом, дать номера телефонов определенных лиц", – утверждает она.