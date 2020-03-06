"Губит премьеров не пиво..." Соцсети обсуждают заявление Шмыгаля о подаче воды в Крым

Заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о планах возобновления водоснабжения Крыма спровоцировало активное обсуждение в соцсетях.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины. 6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Эти заявления Шмыгаля спровоцировали активные дебаты в соцсетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Подача воды [в аннексированный Крым] невозможна без сделок, которые в случае заключения приведут к юридическому признанию российской оккупации Крыма", – отметил депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым неизменно настаивает на том, что Россия несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове, и Украина не будет поставлять воду до полной деоккупации, заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева.

По ее словам, дискуссия о заботе о гражданах Крыма уже не в первый раз идет среди топ-чиновников. Причиной этого являются "российский нарратив" и отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму.

"Уверена, что новый премьер-министр [Денис Шмыгаль] пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифинговать все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", – отметила Ташева.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды во временно оккупированный Крым является "подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией".

"Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц дезориентирует международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", – отметил Чубаров.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если украинские власти решат восстановить подачу воды в аннексированный Крым, международные санкции с РФ будут сняты.

"Я хочу, чтобы все понимали, что будет после восстановления подачи воды в Крым. Формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут. Статус Крыма будет приравнен к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное – пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым – это военная база, а люди – "довесок" к ней", – поделился мнением Климкин.

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов подчеркнул, что "и вода в Крым, и прекращение огня на фронте – все это возможно только после того, как Украина получит гарантии и вернется на свои земли".

"[Президент РФ Владимир] Путин хочет для Украины приднестровский или грузинский вариант – когда под видом прекращения огня страна признает свою капитуляцию и устанавливает де-факто отношения с агрессором в тех вопросах, которые важны агрессору для закрепления на оккупированных территориях. Проходят годы, и вскоре оккупация де-факто начинает признаваться де-юре. После включения воды в Крым ни о каком возвращении Крыма в состав Украины говорить не приходится – это фактически признание капитуляции в данном вопросе", – пояснил он.

"Новый премьер в "Праві на владу" заявил, что они готовы подавать воду в Крым. Оккупанту. Не нашим людям, потому что они полностью обеспечены водой для собственных нужд. А российским военным базам, российским предприятиям, российской экономике. Господин Шмыгаль, вы это серьезно?" – задался вопросом лидер партии “Голос”, народный депутат Святослав Вакарчук.

"Что прекрасно: между позицией премьера "категорически подаем воду в Крым" и позицией "категорически не подаем воду в Крым" прошел час. Причем этот час – ночью. Стало быть, воспитательный процесс был стремительным и осуществлялся на самом высоком уровне. Думаю, в РФ многие сошли с ума от этих кульбитов", – отметил журналист и блогер Алексей Копытько.

"Итак, новый премьер показал вопиющее невежество и непонимание стратегических государственных задач. Он понятия зеленого не имеет, что такое международное право, что такое Женевская конвенция. Не знает, что оккупант несет полную ответственность за оккупированные территории. И только оккупант. Он не понимает, почему нельзя давать воду в Крым. Не понимает, что вода пойдет на российские базы и предприятия. Не понимает, что физлица и так имеют достаточно воды для своих нужд. Короче, этот крепкий хозяйственник уже испортился! Несите нового", – написала журналистка и блогер Алена Яхно.

"Без воды в Крыму будет катастрофа, поэтому мы будем подавать туда воду". Спустя несколько часов и пары тысяч напиханных х...ев: "Вы меня не так поняли. Мы не будем подавать воду в Крым". ПП – принципиальный премьер", – иронизирует бывший участник АТО Павел Тука.

Переиначив известную строчку из песни в фильме "Не может быть", координатор проекта "Информационные войска" Святослав Батов пошутил: "Губит премьеров не пиво... (с)".