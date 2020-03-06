Подача воды в Крым невозможна без сделки, которая приведет к признанию оккупации – Арьев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма. В ответ депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что подавать воду в Крым нельзя подавать вообще.

После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров Фото: pixabay.com

Депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев объяснил, почему нельзя подавать воду в оккупированный Россией Крым. Об этом Арьев написал в своем Facebook.

"Подача воды [в аннексированный Крым] невозможна без сделок, которые в случае заключения приведут к юридическому признанию российской оккупации Крыма", – объяснил Арьев.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.