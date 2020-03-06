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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Подача воды в Крым невозможна без сделки, которая приведет к признанию оккупации – Арьев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма. В ответ депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что подавать воду в Крым нельзя подавать вообще.

После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
Фото: pixabay.com

Депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев объяснил, почему нельзя подавать воду в оккупированный Россией Крым. Об этом Арьев написал в своем Facebook.

"Подача воды [в аннексированный Крым] невозможна без сделок, которые в случае заключения приведут к юридическому признанию российской оккупации Крыма", – объяснил Арьев.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3111674298895405

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.

Теги: Россия, Крым, Владимир Арьев, аннексия, вода
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