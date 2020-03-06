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Павел Казарин
Павел Казарин

Журналист, обозреватель проекта "Крым.Реалии" и ведущий телеканала ICTV.


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РФ рассказывает, что граждане на оккупированных территориях – преступники с точки зрения украинского законодательства. Киеву пора внести ясность

Мы часто слышим, что нынешняя война Украины и России не "узаконена". Что ей не присвоен юридический статус, что границы открыты, а посольства и консульства продолжают работать. Но особенность в том, что за последние лет 40 большинство вооруженных конфликтов не определялись как "война".

Причина проста. После Второй Мировой нормативы для "войны" были выписаны довольно детально. В попытке сделать войну максимально дорогой и некомфортной для любой страны человечество определило немало ограничений для сторон конфликта. А потому по степени эффективности официальное объявление войны – агрессором или жертвой – по своему эффекту вполне сравнимо с выстрелом себе в ногу.

В результате мы живем в эпоху АТО, контртеррористических операций и операций по принуждению к миру. Гибридный статус предполагает гибридные правила. Война России против Украины – не исключение.

Но за всем этим пространством полутонов кроются вещи, которые нуждаются в максимально проговаривании. То, что должно было быть сделано еще в 2015-м. То, с чем Украина опоздала на пять лет. А именно – методичка для оккупированных территорий.

Речь об украинских гражданах, вынужденных жить в Крыму и на оккупированной части Донбасса. Их статус размыт, их юридические права и обязанности – тоже. Россия вольна рассказывать им о том, что все они поголовно – преступники с точки зрения украинского законодательства. И в этом вопросе Киеву давно пора внести ясность.

С одной стороны, Киев призывает своих сограждан получать паспорта и документы на подконтрольной части страны. Зовет к себе абитуриентов и строит на границе центры админуслуг. С другой – Украина так и не прописала правила жизни на оккупированных территориях. Подробный перечень того, что можно, а что нельзя делать, чтобы не столкнуться по приезду с украинской Фемидой.

Как официальный Киев рассматривает людей, работающих в Крыму и на Донбассе? Что ждет условного работника музея или школьного учителя? С какого момента наступает ответственность – и что служит тем самым стеклянным карьерным потолком, выше которого не стоит подниматься?

Каков статус людей, работающих в газетах и на телеканалах? Кем мы считаем работника собеса или городской администрации? Водитель в крымском кабмине – коллаборант или нет? А директор фирмы, которая выигрывает тендер на поставки в военизированные структуры?

Какая судьба ждет имущество, которое украинские граждане успели легально приобрести на оккупированных территориях? Какая судьба ждет квартиру, которую житель полуострова купил для своих родителей? Какой именно способ жизни в Крыму и на Донбассе с точки зрения официального Киева избавляет от подозрений со стороны украинского государства? И где та самая грань, которая отделяет пособника от обывателя, а законопослушание – от преступления?

В 2014 году мы могли полагать, будто вторжение не продлится долго. Но спустя шесть лет никаких иллюзий уже не осталось. И на смену пустым разговорам о том, что Украина помнит о своих гражданах, должны прийти выписанные нормативы. О том, что государство считает нормой, а что – ее нарушением.

В конце концов, повседневность оккупированных территорий все равно сосредоточена в пространстве быта. Тысячи людей ежедневно соприкасаются с административной машиной, получают справки, оформляют документы, ходят на работу, получают зарплату. Они платят штрафы, берут кредиты, копят на квартиру, покупают машины. Они находятся внутри чиновничьей паутины и, так или иначе, ежедневно вынуждены с ней соприкасаться. И, думаю, многие из них хотят понять: как именно можно жить в Симферополе, Донецке или Луганске и оставаться при этом законопослушным гражданином Украины?

Вероятно, все это потребует отдельного закона. Скорее всего, его обсуждение будет сопровождаться ожесточенными спорами. Но другого способа у Украины расставить точки над "i" попросту нет. Спустя шесть лет после начала войны пришла пора определяться – что именно входит для украинского государства в понятие "законопослушное поведение на оккупированной территории".

Жизненные причины у всех разные. И все попытки обобщить "оставшихся" – тех, кому выпало жить в Крыму и на Донбассе – чаще всего имеют мало общего с логикой и здравым смыслом. Эту войну развязали против Украины вопреки любым правилам. Но это не повод для Киева не создавать правила самому.

Тем более, что это история не про деньги. Это история про политическую волю и ответственность. Потому что этот экзамен никто кроме нас сдать не сможет.

Источник: "Крым.Реалии"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Крым, Украина, Донбасс, Павел Казарин
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