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27 февраля, 2020
 
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"Черкассы". Фильм об украинском судне в Крыму вышел на экраны

В украинский прокат 27 февраля вышел фильм "Черкассы", в котором воссоздали события 2014 года в Крыму, а к съемкам в качестве консультанта приобщили командира тральщика "Черкассы" ВМС Украины Юрия Федаша.

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Ленту можно увидеть в кино с 27 февраля
Ленту можно увидеть в кино с 27 февраля
Фото: ДержКіно України / Facebook

Госагентство Украины по вопросам кино на своей странице в Facebook сообщило о выходе на экраны фильма "Черкассы".

Торжественная премьера состоялась 25 февраля в столичном кинотеатре "Киевская Русь".

"Мощная энергия, которую дал мне Майдан, искала выход для реализации. Сначала я увидел новость о "Черкассах". Я сам родом из Черкасс, и это было очень важно для того, чтобы фильм состоялся, – это был будто бы крючок, который зацепился в моих мозгах. И когда я увидел видео с корабля "Ольшанский", где ребята пели "Воины света", а под видео было подписано, что это "Черкассы"... Здесь все внутренние векторы сошлись. Кроме сопротивления и геройства этого тральщика, мне было очень интересно открыть зрителю мир Военно-морских сил Украины. Я хочу посвятить этот фильм Украине за выбранный независимый путь", – сказал режиссер ленты Тимур Ященко.

На премьеру пришла вся съемочная команда: продюсеры Марта Лотиш и Ирина Клименко, актеры Роман Семисал, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Евгений Авдеенко, Михаил Воскобойник, Александр Лаптий, Вадим Лялько, Олесь Кацион и Максим Записочный, а также Юрий Федаш – командир U311 "Черкассы", который стал консультантом фильма.

Федаш отметил, что не считает себя и свой экипаж героями.

"Мы просто пытались делать дело, которое должен делать каждый военнослужащий. Мы пытались выйти из этой ситуации максимально людьми, военными, выполнить долг и не изменить присяге. Безвыходная ситуация – это не причина сдаваться врагу или идти на какие-то уступки. Нужно максимально защищать интересы своего государства всеми средствами и методами, пока есть возможность. А украинское кино может этому помочь, если будет снимать больше фильмов о военных", – заявил он.

Премьера фильма в Украине – 27 февраля 2020 года.

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/2624244067807965

"В этом фильме съемочной группе удалось сделать невозможное. Настоящий тральщик россияне не отдали. Но его силуэт для снятия воссоздали довольно убедительно. В кино корабль постоянно тревожно стучит дизелями, как призрак, курсируя по Донузлаву", – отмечает BBC.

Картина "Черкассы" основана на реальных событиях марта 2014 года. Это история обороны минного тральщика ВМС Украины, заблокированного в бухте Донузлав во время аннексии Крыма РФ. Корабль три недели сопротивлялся. Он единственный из девяти украинских кораблей не спустил государственный флаг. 

Трейлер фильма "Черкассы" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Теги: Крым, Украина, Черкассы, ВМС Украины, корабль, фильм, флаг, аннексия, украинец, военнослужащий, корабли
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