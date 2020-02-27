"Номера". Вышел трейлер фильма Сенцова и Сеитаблаева. Видео
На YouTube-канале 435 Films Distribution разместили трейлер фильма "Номера". Режиссеры – Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев. В основе – одноименная пьеса Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. По сюжету в мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. "10 героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы", – говорится в описании ленты. Премьера фильма "Номера" состоялась на Берлинском кинофестивале. В украинский прокат он выйдет осенью 2020 года.
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