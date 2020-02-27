"Он для меня как китайский". Хименес-Браво приступил к изучению украинского языка

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво заявил, что будет общаться со своими подписчиками на украинском языке.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво 27 февраля на своей официальной странице в Instagram написал свой первый пост на украинском языке.

"С этого момента все мои посты будут на украинском языке", – написал Хименес-Браво. Он рассказал, что долгие годы изучал русский язык, потому что "его окружение общалось на этом языке".

"Украинский для меня как китайский, но я давно мечтал его выучить", – признался ведущий, попросив подписчиков при случае исправлять ошибки.

48-летний Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.