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27 февраля, 2020
 
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Виторган: "Этот порноканал работает у Суркова без помех"

Экс-помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков возбуждается, наблюдая за реакцией на свои антиукраинские высказывания, считает российский актер Максим Виторган.

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Виторган считает, что Суркова возбуждает реакция на его антиукраинские заявления
Виторган считает, что Суркова возбуждает реакция на его антиукраинские заявления
Фото: Кинотавр / Facebook

Антиукраинские высказывания непубличного экс-помощника российского президента Владислава Суркова являются для него способом сексуального расслабления, считает российский актер Максим Виторган. 

По мнению Виторгана, Суркова возбуждает негативная реакция людей на его заявления. "Этот порноканал работает у Суркова без помех и срывов сигнала", – иронизирует Виторган. 

"После интервью домашние несколько раз в день слышат доносящиеся из кабинета Суркова сладострастные постанывания и вскрики. Знают – так он отдыхает перед следующей трудовой и, как водится у настоящего рабочего человека, грязной вахтой!" – метафорично описал актер возможные причины антиукраинских заявлений Суркова в медиапространстве 26 февраля. 

Виторган призвал игнорировать заявления Суркова, чтобы "не удовлетворять его маленькие шалости". 

https://www.facebook.com/mvitorgan/posts/3580176195388553

26 февраля Сурков заявил, что для России единственный эффективный метод наладить отношения с Украиной – это принудить ее к этому силой.

Комментируя возможное возвращение Донбасса в состав Украины, Сурков назвал это "честью для Украины и унижением для Донбасса".

Российский политаналитик Валерий Соловей, комментируя заявление экс-помощника Путина, подчеркнул, что транслируемые тезисы являются не пропагандой, а "квинтэссенцией планов российского руководства по отношению к Украине". 

Владислав Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. 

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года. 

18 февраля Путин освободил Суркова с занимаемой должности советника российского президента без указания причин. 

За месяц до увольнения Суркова директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков анонсировал его уход с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". 

Максим Виторган родился в 1972 году в Москве в актерской семье Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. В статусе мужа кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак Виторган впервые начал декларировать свою гражданскую позицию по отношению к тем или иным событиям. 

В 2017 году Виторган раскритиковал высказывание российского писателя Захара Прилепина, примкнувшего к донецким боевикам, об "абсолютной безопасности в Северной Корее". Позже Виторган высказался в поддержуц режиссера Кирилла Серебрянникова, арестованного в августе 2017 года якобы за организацию хищения 68 млн руб. Защищая экс-супругу от нападок лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Виторган назвал политика "уставшей примой порносцены". 

Теги: Россия, Украина, Владислав Сурков, Максим Виторган, интервью
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