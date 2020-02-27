Виторган: "Этот порноканал работает у Суркова без помех"

Экс-помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков возбуждается, наблюдая за реакцией на свои антиукраинские высказывания, считает российский актер Максим Виторган.

Виторган считает, что Суркова возбуждает реакция на его антиукраинские заявления Фото: Кинотавр / Facebook

Антиукраинские высказывания непубличного экс-помощника российского президента Владислава Суркова являются для него способом сексуального расслабления, считает российский актер Максим Виторган.

По мнению Виторгана, Суркова возбуждает негативная реакция людей на его заявления. "Этот порноканал работает у Суркова без помех и срывов сигнала", – иронизирует Виторган.

"После интервью домашние несколько раз в день слышат доносящиеся из кабинета Суркова сладострастные постанывания и вскрики. Знают – так он отдыхает перед следующей трудовой и, как водится у настоящего рабочего человека, грязной вахтой!" – метафорично описал актер возможные причины антиукраинских заявлений Суркова в медиапространстве 26 февраля.

Виторган призвал игнорировать заявления Суркова, чтобы "не удовлетворять его маленькие шалости".

26 февраля Сурков заявил, что для России единственный эффективный метод наладить отношения с Украиной – это принудить ее к этому силой.

Комментируя возможное возвращение Донбасса в состав Украины, Сурков назвал это "честью для Украины и унижением для Донбасса".

Российский политаналитик Валерий Соловей, комментируя заявление экс-помощника Путина, подчеркнул, что транслируемые тезисы являются не пропагандой, а "квинтэссенцией планов российского руководства по отношению к Украине".

Владислав Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года.

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

18 февраля Путин освободил Суркова с занимаемой должности советника российского президента без указания причин.

За месяц до увольнения Суркова директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков анонсировал его уход с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Максим Виторган родился в 1972 году в Москве в актерской семье Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. В статусе мужа кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак Виторган впервые начал декларировать свою гражданскую позицию по отношению к тем или иным событиям.

В 2017 году Виторган раскритиковал высказывание российского писателя Захара Прилепина, примкнувшего к донецким боевикам, об "абсолютной безопасности в Северной Корее". Позже Виторган высказался в поддержуц режиссера Кирилла Серебрянникова, арестованного в августе 2017 года якобы за организацию хищения 68 млн руб. Защищая экс-супругу от нападок лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Виторган назвал политика "уставшей примой порносцены".