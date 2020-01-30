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30 января, 2020
 
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Виторган поделился снимком Нинидзе после слухов о расставании с ней

Российский актер Максим Виторган показал в микроблоге фото актрисы Нино Нинидзе со змеей в руках.

Виторган о Нинидзе: Радость моя!
Виторган о Нинидзе: Радость моя!
Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил фото актрисы Нино Нинидзе.

Радость моя! Что у Нино в руках? Первого угадавшего позову в театр", – написал он.
Позже Виторган отметил, что правильный ответ есть: это змея.

20 января издание VistaNews заявило, что Виторган и Нинидзе расстались.

С Нинидзе Виторгану приписывают роман. В июле 2019 года издание "Газета.Ru" писало, что Виторган и Нинидзе – пара и вместе отправились отдыхать.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.

23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.


Теги: Максим Виторган, Нино Нинидзе
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