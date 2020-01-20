Виторган и Нинидзе разошлись – СМИ

Российский актер Максим Виторган и его пассия, актриса Нино Нинидзе, расстались. Об этом сообщает VistaNews.
По сообщению издания, пост, который Виторгон разместил в Stories Instagram, стал прямым подтверждением разрыва.
"Когда тебя предали – это все равно что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается", – такую цитату русского писателя Льва Толстого опубликовал актер.
С Нинидзе Виторгану приписывают роман. В июле 2019 года издание "Газета.Ru" писало, что Виторган и Нинидзе – пара и вместе отправились отдыхать.
В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.
23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.