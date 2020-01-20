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20 января, 2020
 
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Виторган и Нинидзе разошлись – СМИ

По сообщению, российский актер Максим Виторган рассказал о лично пережитом предательстве, связанном с актрисой Нино Нинидзе.

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Виторган процитировал Льва Толстого: Когда тебя предали это все равно что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается
Виторган процитировал Льва Толстого: Когда тебя предали – это все равно что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается
Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган и его пассия, актриса Нино Нинидзе, расстались. Об этом сообщает VistaNews.

По сообщению издания, пост, который Виторгон разместил в Stories Instagram, стал прямым подтверждением разрыва.

"Когда тебя предали – это все равно что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается", – такую цитату русского писателя Льва Толстого опубликовал актер.

Фото: anna_rizatdinova / Instagram
Фото: mvitorgan / Instagram

С Нинидзе Виторгану приписывают роман. В июле 2019 года издание "Газета.Ru" писало, что Виторган и Нинидзе – пара и вместе отправились отдыхать.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.

23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.

Теги: Максим Виторган, Нино Нинидзе
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