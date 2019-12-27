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27 декабря, 2019
 
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Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом

Актер Максим Виторган поделился архивными фотографиями с отцом, актером Эммануилом Виторганом.

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Максим Виторган: Ты всегда самый большой и главный! С Днём рождения, папа!
Максим Виторган: Ты всегда самый большой и главный! С Днём рождения, папа!
Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram фото из семейного архива, на которых его отец запечатлен в молодости, а на двух из фотографий – со своей покойной женой Аллой Балтер, матерью Максима Виторгана.

"Ты всегда самый большой и главный! С днем рождения, папа!" – написал он.

Эммануилу Виторгану 27 декабря исполнилось 80 лет.

Мать Максима Виторгана, Алла Балтер, умерла 14 июля 2000 года в возрасте 60 лет. Актриса боролась с онкологическим заболеванием. Также у нее были проблемы с позвоночником. Она похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

Теги: Максим Виторган, Эммануил Виторган, Алла Балтер
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