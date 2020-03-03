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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Число российских военных в Крыму увеличилось до 32,5 тыс. – украинская разведка

Россия хочет нарастить количество своих военнослужащих в оккупированном Крыму до 40 тыс., отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Скибицкий: Группировка войск РФ будет наращена
Скибицкий: Группировка войск РФ будет наращена
Фото: uacrisis.org

С момента оккупации Крыма количество российских военнослужащих на полуострове увеличилось. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 2 марта.

"В оккупированном Крыму произошло увеличение численности военнослужащих РФ в 2,5 раза. С 2014-го по 2019 год – с 10–12 тыс. человек (до начала агрессии) до 32,5 тыс. Конечно, произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли, это авиационный компонент, который в то время был представлен только самолетами морской авиации, патрульными, а также Су-24. На сегодняшний же день это почти весь спектр бомбардировочной, истребительной авиации", – сказал он.

По словам Скибицкого, украинская военная разведка знает планы России по Крыму.

"Группировка войск РФ будет наращена. По нашим оценкам, они выйдут на численность около 40 тыс. военнослужащих, будет увеличено количество вооружения", – отметил представитель ГУР.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

18 февраля 2020 года Скибицкий сообщил, что Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.

Теги: Россия, Крым, военные, оккупация, вооружение, разведка, Вадим Скибицкий, войска
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