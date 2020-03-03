Совет Безопасности ООН соберется 6 марта, чтобы обсудить ситуацию в Крыму

На заседании Совета Безопасности ООН 6 марта международное сообщество проинформируют о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, рассказал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Начало заседания запланировано на 17.00 по киевскому времени Фото: ЕРА

6 марта по инициативе Украины и ее партнеров – Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии – состоится заседание Совета Безопасности ОНН по формуле Арриа по поводу ситуации в оккупированном Крыму. Об этом 3 марта в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Планируется, что в заседании примут участие постоянный представитель президента Украины в Крыму [Антон Кориневич], руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций", – отметил он.

Николенко рассказал, что целью заседания является информирование международного сообщества о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

"Обсудить пути активизации взаимодействия между генеральным секретарем, Советом Безопасности, специализированными учреждениями ООН и гражданским обществом с целью прекращения ограничения оккупационными властями основополагающих прав и свобод человека. Ознакомить членов Совета Безопасности с шагами, которые предпринимает руководство Украины в контексте защиты интересов соотечественников и деоккупации украинских территорий", – добавил он.

Начало заседания запланировано на 17.00 по киевскому времени.

Заседание по формуле Арриа – вид заседаний Совета Безопасности ООН, проводимых с участием широкого круга участников. Арриа позволяет получить более обстоятельную информацию по вопросам, входящим в сферу компетенции Совбеза ООН, от представителей правительств, международных организаций, негосударственного сектора и тому подобное.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.