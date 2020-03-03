Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Совет Безопасности ООН соберется 6 марта, чтобы обсудить ситуацию в Крыму

На заседании Совета Безопасности ООН 6 марта международное сообщество проинформируют о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, рассказал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Начало заседания запланировано на 17.00 по киевскому времени
Начало заседания запланировано на 17.00 по киевскому времени
Фото: ЕРА

6 марта по инициативе Украины и ее партнеров – Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии – состоится заседание Совета Безопасности ОНН по формуле Арриа по поводу ситуации в оккупированном Крыму. Об этом 3 марта в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Планируется, что в заседании примут участие постоянный представитель президента Украины в Крыму [Антон Кориневич], руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций", – отметил он.

Николенко рассказал, что целью заседания является информирование международного сообщества о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

"Обсудить пути активизации взаимодействия между генеральным секретарем, Советом Безопасности, специализированными учреждениями ООН и гражданским обществом с целью прекращения ограничения оккупационными властями основополагающих прав и свобод человека. Ознакомить членов Совета Безопасности с шагами, которые предпринимает руководство Украины в контексте защиты интересов соотечественников и деоккупации украинских территорий", – добавил он.

Начало заседания запланировано на 17.00 по киевскому времени.

Заседание по формуле Арриа – вид заседаний Совета Безопасности ООН, проводимых с участием широкого круга участников. Арриа позволяет получить более обстоятельную информацию по вопросам, входящим в сферу компетенции Совбеза ООН, от представителей правительств, международных организаций, негосударственного сектора и тому подобное.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10220751650916365

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным  заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, правозащитники, оккупация, Совет Безопасности ООН, безопасность, Олег Николенко, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Пися-королева". Maruv выставила гениталии в кружеве
"Пися-королева". Maruv выставила гениталии в кружеве
Спирс позировала в объятиях полуголого молодого бойфренда
Спирс позировала в объятиях полуголого молодого бойфренда
Волонтер назвал провокацией ФСБ участившиеся попытки российских артистов приехать в Украину на гастроли
Волонтер назвал провокацией ФСБ участившиеся попытки российских артистов приехать в Украину на гастроли
Беременная дочь Сумской оголила живот
Беременная дочь Сумской оголила живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS