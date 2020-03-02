Суд в РФ намеренно затягивает рассмотрение апелляции на приговор крымскому блогеру Мемедеминову – адвокат

Крымский блогер Нариман Мемедеминов, которого суд в РФ приговорил к 2,5 годам тюрьмы, имеет право на условно-досрочное освобождение, однако заявление об этом невозможно подать до рассмотрения апелляции, отметил адвокат Эдем Семедляев.

Суд в российском Ростове-на-Дону намеренно затягивает рассмотрение апелляции на приговор в 2,5 года тюрьмы крымскому блогеру и журналисту Нариману Мемедеминову. Об этом 1 марта в эфире радио "Крым.Реалии" заявил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, Мемедеминов уже имеет право на условно-досрочное освобождение, однако заявление об этом нельзя подать, пока приговор не вступил в законную силу.

"Суд до сих пор не выполнил некоторые процессуальные моменты, а именно – не разрешил ходатайства Наримана: не вручил протокол заседания, не ознакомил с материалами уголовного дела. После приговора он попросил дать доступ к тем томам, которые были сформированы уже в процессе суда. Нариман также написал заявление об ознакомлении с аудиозаписью суда, чтобы иметь возможность более полно подготовиться к апелляционной жалобе. Чтобы передать все материалы в Верховный суд России, Южный окружной военный суд должен разрешить эти ходатайства и ознакомить Наримана со всеми этими материалами. И еще не известно, сколько будет тянуть Верховный суд. Мы связываем эти задержки с тем, что они дают возможность держать Наримана в следственном изоляторе, в этих нечеловеческих, пыточных условиях", – заявил Семедляев.

Он подчеркнул, что Мемедеминову остается сидеть еще полгода.

Адвокат утверждает, что его подзащитного заставляют забрать апелляционную жалобу.

"Но он решил идти до конца и доказывать свою невиновность. Иначе это будет означать, что Нариман согласился с приговором, и он не сможет в дальнейшем обращаться в Европейский суд по правам человека. Так что мы будем обращаться в Южный окружной военный суд с ходатайством об ускорении процесса передачи документов в Верховный суд [России]", – объяснил он.

23 марта 2018 года в доме Мемедеминова, который сотрудничал с правозащитным объединением "Крымская солидарность", прошли обыски. После них его сразу же задержали, в этот же день "суд" арестовал его.

МИД Украины требовал прекратить политическое преследование активиста и освободить его.