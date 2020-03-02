"Дело 26 февраля". Представительство Зеленского в АРК прокомментировало открытие в РФ уголовного дела против украинских правоохранителей

Возбуждение Следкомом России уголовного дела против сотрудников украинской полиции и прокуратуры, расследующих события, приведшие к аннексии Крыма, свидетельствует о том, что украинские правоохранители "на правильном пути". Об этом говорится в заявлении постоянного представительства президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым.

26 февраля 2014 года в Симферополе прошел митинг за территориальную целостность Украины и акция пророссийских сил Фото: ЕРА

Сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе, а также прокуратуры АРК находятся на правильном пути в деле установления военных преступников, оккупировавших полуостров в 2014 году. Подтверждение этому – уголовное дело, которое против украинских правоохранителей возбудил Следственный комитет России.

Об этом говорится в опубликованном 2 марта заявлении в Facebook постоянного представительства президента Украины Владимира Зеленского в АРК.

"Сегодня "карательная машина" государства-оккупанта заработала против наших правоохранителей... Такое "внимание" следственных органов страны-агрессора свидетельствует о том, что украинские правоохранители на правильном пути. Друзья, верим, что вас этим не запугать и не сломать", – подчеркнули в представительстве.

В заявлении выражается уверенность в том, что лица, виновные в нарушении прав человека на оккупированном полуострове, будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровне.

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2 марта Следком РФ открыл уголовное дело в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры, в том числе против заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Сергея Пантелеева. Им инкриминируется открытие уголовного производства в отношении российских следователей, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по "делу 26 февраля".

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017 года подконтрольный России "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. 25 октября 2017-го Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили, они прибыли в Киев.

26 февраля 2020 года прокурор АР Крым Игорь Поночовный сообщил, что его ведомство объявило о подозрении 25 лицам, которые участвовали в преследовании Чийгоза.