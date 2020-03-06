В Москве погиб шахматист из Одессы, сыгравший в составе сборной РФ против Украины – СМИ

В Москве обнаружены тела двух человек, которые, по предварительной информации, являются профессиональными шахматистами Станиславом Богдановичем и Александрой Вернигорой. Об этом 6 марта сообщает "Федеральное агентство новостей".
Агентство уточняет, что, по предварительной версии, девушка и молодой человек могли отравиться "веселящим газом". Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота.
"КП в Украине" сообщает, что несколько дней назад Богданович сыграл за команду из России в матче против Украины, который проводился в сети интернет, о чем сообщил в своем Facebook.
"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", – написал он.
Однако сейчас пост исчез со страницы шахматиста.
Богданович был внесен в базу "Миротворца" как "участник пропагандистских антиукраинских акций России". На сайте "Миротворца" сообащется, что шахматист манипулировал общественно значимой информацией и отрицал российскую агрессию.