В Москве погиб шахматист из Одессы, сыгравший в составе сборной РФ против Украины – СМИ

По предварительной информации, шахматист Станислав Богданович погиб от отравления "веселящим газом", сообщает "Федеральное агентство новостей".

Богданович сыграл за команду из России в шахматном матче против Украины Фото: Stanislav Bogdanovich

В Москве обнаружены тела двух человек, которые, по предварительной информации, являются профессиональными шахматистами Станиславом Богдановичем и Александрой Вернигорой. Об этом 6 марта сообщает "Федеральное агентство новостей".

Агентство уточняет, что, по предварительной версии, девушка и молодой человек могли отравиться "веселящим газом". Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота.

"КП в Украине" сообщает, что несколько дней назад Богданович сыграл за команду из России в матче против Украины, который проводился в сети интернет, о чем сообщил в своем Facebook.

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", – написал он.

Скриншот страницы Станислава Богдановича в Facebook / kp.ua



Однако сейчас пост исчез со страницы шахматиста.

Богданович был внесен в базу "Миротворца" как "участник пропагандистских антиукраинских акций России". На сайте "Миротворца" сообащется, что шахматист манипулировал общественно значимой информацией и отрицал российскую агрессию.