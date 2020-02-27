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Беларусь может получить от России за загрязненную нефть в "Дружбе" более $60 млн

В декабре 2019 года посол Беларуси в России Владимир Семашко говорил, что Минск рассчитывает получить от РФ около $70 млн за загрязненную в трубопроводе "Дружба" нефть. В феврале стороны подписали протокол о компенсации, максимальная сумма выплаты составит $61,6 млн.

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Загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" "Транснефть" считает умышленным
Загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" "Транснефть" считает умышленным
Фото: EPA

Беларусь подписала с РФ протокол о компенсации за загрязненную нефть, которая оказалась в трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Об этом 25 февраля сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, пишет "Интерфакс-Запад"

По его словам, во время обсуждения размера компенсации учитывался опыт других стран – Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, – "которые были вовлечены в эту историю с грязной нефтью". Они получили компенсацию в размере $15 за баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. 

Сизов отметил, что сейчас "ведется работа, направленная на установление и подтверждение компенсационных выплат".

Представитель "Белнефтехима" Александр Тищенко сказал РБК, что в 2019 году Мозырский нефтеперерабатывающий завод успел переработать 563 тыс. тонн некачественной нефти. Таким образом, Беларусь может получить от российской "Транснефти" $61,6 млн компенсации. Тищенко сказал, что это максимальная сумма, переговоры о дополнительных выплатах не идут. 

В декабре посол Беларуси в России Владимир Семашко говорил, что Минск рассчитывает на компенсацию от РФ в размере около $70 млн.

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В апреле 2019 года белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России. Белорусские предприятия временно ограничили экспорт нефтепродуктов. В целом, по данным РБК, в Беларусь, Украину и Польшу по нефтепроводу прокачали около 4 млн тонн некачественной нефти.

Транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" полностью восстановили 1 июля. Загрязнение нефти в РФ назвали преднамеренным, по этому делу арестовали несколько человек.

После инцидента Беларусь вытеснила 1,2 млн тонн нефти обратно в Россию. В качестве компенсации страна получила тот же объем чистой нефти и повысила тарифы на прокачку по своей территории на 3,7%. 

В январе 2020 года компания "Укртранснефть" сообщила, что очистила свою часть "Дружбы" от загрязненной российской нефти и получила от "Транснефти" €4,3 млн компенсации.

Теги: Россия, Беларусь, нефть, Владимир Семашко, нефтепровод Дружба
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