Невзоров: Почему России не признать: "Да, я исключительно агрессивна, настроена на оккупацию соседей и того, что плохо лежит"?

Отрицая свою агрессивность, Россия выглядит "глупее и глупее", считает российский публицист Александр Невзоров.

Россия – "исключительно агрессивная" страна, заявил 26 февраля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский публицист Александр Невзоров.

"С необъяснимой нервностью политическое руководство страны воспринимает все заявления о том, что Россия агрессивна. Вообще об этой реальности давным-давно говорит весь мир. А Россия в отрицании своей агрессорской роли выглядит глупее и глупее, потому что когда они все выстраиваются, переодетые в голубей мира на Мавзолее, это, конечно, детский утренник. И совершенно непонятно, а почему не сыграть на опережение и почему самой России не признать: "Да, я исключительно агрессивна. Да, я постоянно настроена на оккупацию соседей и вообще всего того, что плохо лежит. Поделать с собой ничего не могу. Вот такой вот у меня жуткий, непобедимый зуд. Это не на уровне политики. Это на уровне конвульсий, пароксизмов и государственной моей физиологии", – сказал он.

Публицист отметил, что "СССР был рекордсменом в мире, самой уникальной страной, насильно присоединившей и удерживавшей при помощи террора и предельной жестокости 14 суверенных, самобытных, ненавидящих своего поработителя государств, национальных образований – бывшие республики так называемые".

"И это было напрямую. И еще примерно восемь стран (так называемого социалистического лагеря. – "ГОРДОН") после Второй мировой войны, которых удалось опутать проволокой колючей", – подчеркнул Невзоров.

После распада состоявшего из 15 республик Советского Союза российская агрессия была направлена против Молдовы, Грузии и Украины.