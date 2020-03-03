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Фельштинский: У России задача – удержаться в Сирии, одновременно нанося ощутимый удар по ЕС и НАТО. И она весьма удачно решает эту задачу

В отличие от РФ и Турции, в сирийском конфликте с военной точки зрения себя еще не проявил Иран, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российско-американский историк, автор книги "ФСБ взрывает Россию" Юрий Фельштинский.

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Фельштинский: В Сирии хозяйничают Россия, Иран и Турция. У каждой из стран свои сложные и не сочетаемые друг с другом интересы
Фельштинский: В Сирии хозяйничают Россия, Иран и Турция. У каждой из стран свои сложные и не сочетаемые друг с другом интересы
Фото: Zakhar Leventul / Facebook

Российские власти хотят удержаться в Сирии, одновременно нанося ощутимый удар по Евросоюзу и НАТО. И на данный момент Москва довольно успешно решает эту задачу. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российско-американский историк, автор книги "ФСБ взрывает Россию" Юрий Фельштинский.

"Когда [президент США Дональд] Трамп какое-то время назад объявил о выводе американских войск из Сирии (чего до конца не произошло), мы все пытались понять, какими будут последствия. И вот, собственно, сейчас они начинают проявляться. В Сирии хозяйничают сегодня три силы – Россия, Иран и Турция. У каждой из стран свои сложные и не сочетаемые друг с другом интересы. Я умышленно не называю сирийское правительство в числе участников этой политической игры, потому что из всех сил сирийское правительство наименее независимое и самостоятельное. За его спиной в военном смысле стоит Россия. В политическом смысле сирийское правительство уязвимо. Основная его задача – удержать власть. У Турции стратегическая задача – не допустить создания курдистанского государства. У Ирана стратегическая задача – создать серьезный плацдарм в Сирии для возможного наступления, нападения на Израиль. У России стратегическая задача – удержаться в Сирии и, таким образом, быть одним из основных участников ближневосточного конфликта, одновременно нанося довольно ощутимый удар по Европейскому союзу и НАТО. РФ заинтересована в ослаблении и роспуске НАТО и ЕС. На данном историческом этапе она весьма удачно решает для себя эту задачу", – отметил Фельштинский.

Он считает, что решение турецкой стороны не препятствовать сирийским беженцам, которые направляются в Евросоюз, может привести к выходу из ЕС ряда стран.

"Турция – самый слабый блок внутри НАТО. Страны Альянса с большой опаской следят за достаточно агрессивными шагами турецкого правительства в связи с ситуацией в Сирии. При этом шантаж Турции в отношении беженцев, который сейчас принял открытую форму, потенциально ведет к серьезному недовольству внутри европейских стран, входящих сегодня в ЕС. Теоретически это может привести к выходу тех или иных стран из Евросоюза в связи с их отказом принимать беженцев, на чем будут настаивать ведущие страны ЕС, например Германия. Когда Турция заявляет об открытии границы и намерении выпустить примерно 1 млн сирийских беженцев, то, естественно, для Европы это серьезная угроза дестабилизации. Внутреннее недовольство может подтолкнуть правительства каких-то стран, например Греции, Венгрии, Чехии (если перед ними будет поставлен вопрос о необходимости принять большое количество сирийских беженцев), к желанию выйти из ЕС. В целом сложившаяся ситуация серьезна и с военной, и с политической точки зрения. Время от времени мы будем свидетелями гибели военных всех участвующих сторон. Но стоит учесть, что Иран еще не проявил себя серьезно как военная сила в Сирии. Я думаю, это нас ждет впереди", – подчеркнул Фельштинский.

27 февраля 2020 года в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения.

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Турецкое минобороны объявило о начале с 1 марта операции "Весенний щит". Начиная с 27 февраля десятки беспилотников одновременно наносят удары по сирийским базам и химическим складам, уничтожены объекты сирийской системы противоракетной обороны.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Теги: Россия, Иран, Турция, НАТО, Сирия, Юрий Фельштинский, Евросоюз
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