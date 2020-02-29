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Эрдоган подтвердил, что Турция открыла границы в Европу для сирийских беженцев

Только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тыс. беженцев из Сирии, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Эрдоган: Мы не в состоянии поддержать новую волну иммиграции
Эрдоган: Мы не в состоянии поддержать новую волну иммиграции
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня во время выступления в Стамбуле подтвердил, что Турция открыла границы в Европу для беженцев из Сирии. Фрагменты его выступления обнародовало агентство "Анадолу".

"Турция открыла границы, и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тыс. беженцев. Вероятнее всего, сегодня этот показатель достигнет 25–30 тыс. Турция и далее будет пропускать беженцев через границу", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Европа не выполнила своих обязательств перед Турцией в вопросе финансирования приема сирийских беженцев.

"Мы не в состоянии поддержать новую волну иммиграции. Также мы не собираемся оставлять миллионы людей во власти режима [президента Сирии Башара Асада]. Мы пришли [в Сирию] не как гости Асада, а как гости сирийского народа. Мы не намерены бросать сирийский народ", – цитирует Эрдогана издание Haberturk.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Согласно подписанному 18 марта 2016 года соглашению, все нелегально прибывшие морским путем к берегам Греции беженцы должны быть отправлены обратно в Турцию. При этом за каждого мигранта, вернувшегося из Греции в Турцию, страны ЕС примут по одному сирийскому беженцу с турецкой территории.

Также Брюссель согласился предоставить Анкаре €6 млрд. Эта сумма должна была пойти на нужды беженцев.

В декабре 2019 года агентство Anadolu написало, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

Из-за наступления сирийской правительственной армии на провинцию Идлиб около миллиона мирных жителей с декабря 2019 года бежали на границу с Турцией. Власти сказали, что больше не будут мешать беженцам перемещаться в Европу.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, граница, беженцы, иммиграция, Идлиб, Европа
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