"Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган уже провели телефонный разговор и, по сообщению Кремля, договорились "повысить эффективность координации" своих силовых структур по ситуации в Сирии Фото: Sergei Chirikov / ЕРА

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В четверг, 27 февраля 2020 года, на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб, в результате удара правительственных войск, поддерживаемых Россией, погибли 33 турецких военных как минимум, еще 36 получили ранения различной степени тяжести. Об этом информационному агентству "Анадолу" сообщил турецкий губернатор приграничной с Сирией провинции Хатай Рахми Доган, куда были доставлены раненые.

По информации "Радио Свобода", за девять лет войны это самые крупные одномоментные военные потери официальной Анкары в Сирии.

Вечером того же дня президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны, которое продлилось около шести часов в закрытом режиме. Еще до окончания заседания стало известно, что турецкие войска в Идлибе нанесли ответный удар с помощью авиации и наземных сил.

По словам директора по коммуникациям при аппарате президента Турции Фахреттина Алтуна, удар был нанесен "по всем известным" целям сирийского режима. По данным минобороны Турции, их военные нанесли около 200 ударов в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

ВИДЕО

Турецкое госагентство "Анадолу" опубликовало в YouTube видеозапись ударов по сирийским войскам в ответ на убийство 33 турецких военных в провинции Идлиб. Агентство сообщило, что видео снял беспилотник, но не уточнило, где именно были нанесены удары. "Анадолу" отмечает, что "Турция бомбила цели сирийского режима всю ночь". На видео видно, что Турция в основном атаковала места скопления военной техники противника. Видео: Anadolija Balkan BHS / YouTube

На следующий день после инцидента генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что по просьбе Турции в Брюсселе соберется Североатлантический совет – основной орган принятия политических решений НАТО, состоящий из постоянных представителей от стран – членов организации. К слову, Турция является одним из старейших членов НАТО, она присоединилась к блоку еще 18 февраля 1952 года, через три года после подписания Североатлантического договора.

По завершению заседания Столтенберг заявил, что "союзники осудили неизбирательные удары сирийского режима и России, которая его поддерживает", и что НАТО продолжит поддерживать Турцию, в том числе путем усиления ее системы противовоздушной обороны.

Справка "ГОРДОН". Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, он начался с массовых выступлений против режима президента Сирии Башара Асада. Протесты были подавлены силой, вспыхнуло восстание, страна распалась на районы, контролируемые десятками группировок. Режим Асада был близок к падению, пока ему на помощь не пришла Россия. Постепенно официальный Дамаск вернул контроль над большей частью страны. В этом конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции. Турецкие военные находятся в Идлибе в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии. Идлиб – последняя провинция, которую частично контролируют оппозиционные силы, выступающие против режима президента Сирии Башара Асада. С конца 2019 года официальный Дамаск ведет здесь крупномасштабное наступление против сил оппозиции.

18 февраля 2020 года, Сирия, северо-восток Идлиба за 10 дней до атаки. Фото: STR / ЕРА

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Резкое обострение грозит не только новым витком непрекращающегося конфликта, но и прямым военным столкновением Турции (поддерживающей оппозиционные силы в Сирии) и России (оказывающую военную помощь режиму Асада).

По данным "Радио Свобода", несмотря на то, что значительную часть авианалетов в Идлибе совершает именно военная авиация РФ, официальная Анкара напрямую не обвинила Москву в нанесении авиаударов по своим военным. Впрочем, министерство обороны Турции недвусмысленно дало понять, что считает ответственным за гибель своих военных именно Россию, поскольку, по утверждению ведомства, РФ знала о турецких позициях на северо-западе Сирии.

Министерство обороны РФ категорически опровергло обвинения Анкары, заявив, что российская авиация не наносила удары в этом районе, а наоборот, получив информацию о пострадавших турецких военных, российская сторона "сразу предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками" и якобы поспособствовала безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции.

Днем 28 февраля на официальном сайте президента РФ появилось сообщение, что Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии и выразили "серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе". Кроме того, была "акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции". В сообщении Кремля подчеркивалось, что разговор двух президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.

На официальном сайте президента Эрдогана пока нет сообщений о состоявшемся разговоре с российским лидером, но в администрации турецкого главы рассказали агентству "Анадолу", что Эрдоган и Путин договорились провести встречу "в самое ближайшее время".

28 февраля 2020 года, Турция, Стамбул. Сирийские беженцы ждут автобус, который направит их в пограничные деревни провинции Эдирне на северо-западе Турции. Фото: Erdem Sahin / ЕРА

Еще одним немаловажным фактором, который мог заставить Запад оперативно отреагировать на гибель турецких военных, стала информация о возможном отказе Турции сдерживать сирийских беженцев на своей территории. Информационное агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, который присутствовал на совещании с президентом Эрдоганом, написало, что власти Турции решили больше не мешать беженцам из Сирии перемещаться в Европу. "Все беженцы, в том числе и сирийцы, сейчас могут пересечь границу со странами Европейского союза", – сказал Reuters официальный представитель Анкары, не пожелавший афишировать своего имени.

По данным ООН, только с декабря 2019 года около миллиона жителей уже покинули провинцию Идлиб и поселились в лагерях вблизи турецко-сирийской границы. Всего из-за войны в Сирии Турция приняла около 3,7 млн сирийских беженцев. Такой поток беженцев может в том числе повысить риски распространения коронавируса в Европе.

РЕАКЦИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

В США выразили поддержку Турции после гибели их военных в сирийской провинции Идлиб. "Мы поддерживаем Турцию – нашего союзника по НАТО – и вместе работаем над прекращением огня", – говорится в заявлении американского посольства в Турции, которое опубликовано в Twitter.

Saddened to again send our condolences to the friends and families of Turkish soldiers killed yesterday in #Idlib, and wish speedy recovery to those wounded. We stand by our NATO Ally #Turkey and are working together towards a ceasefire. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 27, 2020

Госдепартамент США возложил часть ответственности за обострение ситуации на Тегеран. "Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и по-прежнему призываем к немедленному прекращению этого отвратительного наступления, осуществляемого режимом Асада, России и поддерживаемых Ираном сил", – говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.

Посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон считает, что если РФ атакует турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходило до этого между Анкарой и Москвой, а власти Турции вскоре поймут, кто в действительности является надежным партнером Анкары и что на самом деле представляет из себя Россия. В комментарии "Голосу Америки" дипломат напомнила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "с глубокой обеспокоенностью" следит за эскалацией конфликта на северо-западе Сирии, а также призвал к немедленному прекращению огня и выразил "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий".

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", – отметил Гутерриш. По его мнению, военной развязки сирийского конфликта не существует, "единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".

Февраль 2020 года, сирийско-турецкая граница, сирийские беженцы из Идлиба. Фото: Yahya Nemah / ЕРА

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в разговоре с турецким коллегой, министром обороны Хулуси Акаром выразил соболезнования и заявил, что "вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира". Министерство иностранных дел Украины также выразило обеспокоенность обострением ситуации в Идлиб и осудило атаки сил Асада и его союзника России.

В эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев подчеркнул, что "события в Сирии уже изменили отношения между Эрдоганом и Путиным".

"Когда Эрдоган приезжал с визитом в Киев, его спикер сказал, что русские их обманули. А я переспросил: помните ли вы такой момент, когда они не обманывали? Стратегия сближения с Россией пагубна. Вам это уже десятки раз говорили. И, к сожалению, мы оказались правы. Убито более 30 турецких солдат, это вероломство, которое грубо нарушает Сочинские соглашения по Сирии. Думаю, в этот раз Турция сделает выводы", – отметил Джемилев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По сообщениям турецких СМИ, Анкара рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохождения военных кораблей. Решение о перекрытии проливов может быть принято на основании конвенции Монтре 1936 года, статьи которой наделяют Турцию таким правом в случае, если страна "находится под угрозой непосредственной военной опасности". Кроме того, отмечают масс-медиа, турецкая сторона может отложить развертывание российских систем С-400, которое было запланировано на апрель 2020 года.

Также Анкара призвала установить бесполетную зону над Идлибом. Об этом в Twitter написал представитель президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун.

The regime has taken advantage of the international silence in the face of its crimes for years. Abandoning Idlib to its fate will mean that the regime’s dreams will come true. They have been pursuing demographic and ethnic cleansing in this region. We cannot look the other way! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2020

На следующий день после гибели турецких военных в Сирии появились сообщения о внеочередном экстренном заседании турецкого парламента. Позже агентство "Анадолу" написало, что турецкая правящая партия "Справедливость и развитие" инициирует закрытое заседание парламента по вопросу Сирии в будущий вторник, 3 марта, на котором с докладом выступит министр обороны Турции.