Обострение ситуации в Идлибе. Турция заявила о начале военной операции в Сирии

Операция под названием "Весенний щит" начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, случившийся 27 февраля, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил 1 марта о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии. Об этом сообщает "Анадолу".

Как отметил Акар, операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, случившийся 27 февраля.

Турецкий министр добавил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. По его словам, цель операции – предотвращение преступлений режима президента Сирии Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции.

Акар также уточнил, что целью операции являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных.

Глава минобороны Турции добавил, что с начала операции уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы противовоздушной обороны, нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.