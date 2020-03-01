Турция заявила, что через ее территорию в Евросоюз прошло более 47 тыс. беженцев

29 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна открыла границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии. Вечером глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что только через один пункт пропуска прошло более 47 тыс. человек.

На границе с Грецией и беженцев возникли проблемы Фото: ЕРА

29 февраля в Евросоюз через Турцию проследовали более 47 тысяч беженцев. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 23.50 число беженцев, покидающих нашу страну через Эдирне, – 47 113", – написал он.

Saat 23.50 itibar * yla Edirne üzerinden ülkemizden ayr * lan göçmen say * s * ; 47.113 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

Турецкий населенный пункт Эдирне находится на границе с Грецией. Отсюда также можно попасть в Болгарию.

29 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил появившуюся информацию о том, что страна открыла границы в Европу для беженцев из Сирии. Он подчеркнул, что Турция не в состоянии новую волну иммиграции.

В Греции против потока беженцев бросили силовиков, которые использовали слезоточивый газ.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В декабре 2019 года турецкое государственное агентство Anadolu отмечало, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

Из-за наступления сирийской правительственной армии на провинцию Идлиб около миллиона мирных жителей с декабря 2019 года бежали на границу с Турцией. Власти сказали, что больше не будут мешать беженцам перемещаться в Европу.