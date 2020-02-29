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Турция открыла границу для мигрантов. Греция разгоняет беженцев слезоточивым газом. Фоторепортаж

Сегодня 22.27
Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 февраля подтвердил, что турецкие власти больше не сдерживают поток мигрантов из Сирии, стремящихся попасть в Евросоюз. По его словам, к утру субботы пересечь турецко-греческую границу попытались 18 тыс. человек, а до конца дня цифра вырастет до 25–30 тыс. Как отмечает агентство Reuters, Греция отказалась пропускать беженцев. Греческие силы правопорядка используют слезоточивый газ, чтобы оттеснить мигрантов от границы.
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Греция, миграция, граница, беженцы, кризис, мигранты, Евросоюз
 

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