Ситуация в Идлибе может перерасти в прямое столкновение России и Турции – Семиволос

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что Турция “понимает цену” вероятного прямого столкновения с Россией.

Семиволос не исключает, что между Турцией и Россией начнется прямое столкновение Фото: EPA

Эскалация ситуации в Идлибе может перерасти в прямое столкновение России и Турции. Такое мнение в эфире Общественного радио высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

“Ситуация вполне может привести к прямому столкновению, хотя, конечно, турецкие политики понимают цену такого столкновения и поэтому, собственно, они ведут консультации со странами НАТО и стимулируют в том числе ЕС заявлениями о том, что они не будут предпринимать какие-то меры, чтобы беженцы оставались на территории Турции”, – отметил он.

По словам эксперта, Турция таким образом демонстрирует некоторым странам ЕС, что не будет препятствовать движению беженцев, создавая “миграционную угрозу” для Европы.

Также Семиволос добавил, что решение РФ отправить два военных фрегата в Средиземное море следует расценивать, как демонстрацию готовности обострить ситуацию в дальнейшем.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.