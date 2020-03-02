Турция впервые использовала в Сирии "рой дронов" – Bloomberg

В ответ на авиаудар, унесший жизни 33 турецких военных, армия Турции использовала беспрецедентное число беспилотников для ударов по сирийским базам и объектам ПВО. Об этом рассказали источники агентства Bloomberg.

Турецкие военные частично контролируют Идлиб с 2017 года Фото: ЕРА

Турция применила в сирийской провинции Идлиб новую технологию противодействия войскам правительства Башара Асада, которых поддерживают российские военные. Впервые был использован так называемый рой дронов, рассказал агентству Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Военная новинка продемонстрировала технологическое преимущество Турции в регионе, утверждает источник.

Начиная с 27 февраля десятки беспилотников одновременно наносят удары по сирийским базам и химическим складам. Также уничтожены объекты сирийской системы противоракетной обороны, что ставит под вопрос эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения воздушных атак, отмечает агентство.

Сообщалось о разрушении военного аэродрома в пригороде Алеппо, который активно использовался силами Асада.

К беспрецедентной тактике подавления сопротивления на большой территории Анкара прибегла в ответ на авиаудар сирийских войск 27 февраля, в результате которого погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. Турецкое министерство обороны 29 февраля разместило в Twitter кадры одной из атак "роя дронов".

Asil milletimiz emin olsun ki; * dlib’de bar * ve huzur için topra * a dü * en Aziz * ehitlerimizin hesab * n * sormaya devam edece * iz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hutEL7g0Ey — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) February 29, 2020

Сирийские власти в ответ объявили воздушное пространство над Идлибом закрытым и пригрозили сбивать любой враждебный летательный аппарат, сообщило агентство SANA.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.