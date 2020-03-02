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В Турции сообщили, что пропустили в Евросоюз 100 тыс. беженцев. В Греции опровергают информацию Анкары

По данным МИД Греции, в страну за сутки не пустили из Турции 10 тыс. человек. Глава МВД Турции заявил, что за два неполных дня границу пересекли более 100 тыс. беженцев.

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Число беженцев выросло из-за войны в Сирии
Число беженцев выросло из-за войны в Сирии
Фото: ЕРА

По состоянию на 1 марта в Евросоюз из Турции проследовало более 100 тыс. беженцев. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 19.40 число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне – 100 577", – написал он.

Несколькими часами ранее в Twitter МИД Греции назвал дезинформацией данные Анкары о пересекающих границу Евросоюза беженцах.

"Кампания по дезинформации со стороны турецких властей продолжается. Реальность: 10 тыс. человек были лишены возможности въезда на территорию Греции (по всему [граничащему с Турцией греческому региону] Эвросу) со вчерашнего утра до сегодняшнего утра. 73 не связанных с Идлибом лица, которые незаконно пересекали, были арестованы и, соответственно, привлечены к ответственности", – отметили греческие дипломаты.

Турецкий населенный пункт Эдирне находится на границе с Грецией. Отсюда также можно попасть в Болгарию.

29 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил появившуюся информацию о том, что страна открыла границы в Европу для беженцев из Сирии. Он подчеркнул, что Турция не в состоянии сдержать новую волну иммиграции.

За 29 февраля, по данным Сойлу, пункт пропуска в Эдирне пересекли в направлении Евросоюза более 47 тыс. беженцев.

В Греции против потока беженцев бросали силовиков, которые использовали слезоточивый газ.

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С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В декабре 2019 года турецкое государственное агентство Anadolu отмечало, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

Из-за наступления сирийской правительственной армии на провинцию Идлиб около миллиона мирных жителей с декабря 2019 года бежали на границу с Турцией. Власти сказали, что больше не будут мешать беженцам перемещаться в Европу.

Теги: МВД, Турция, МИД, Греция, беженцы, МИД Греции, Идлиб, Анкара, мигранты, Евросоюз, война в Сирии, Сулейман Сойлу
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