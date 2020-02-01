Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Украина заняла третье место по количеству беженцев в США в 2019 году – The Washington Post

В течение 2019 финансового года в США въехал 4451 беженец из Украины, что составляет около 15% от всего количества лиц, которых приняли Соединенные Штаты в течение этого периода, пишет The Washington Post.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2018 году украинцы составляли 11,7% от всего количества беженцев в США
В 2018 году украинцы составляли 11,7% от всего количества беженцев в США
Фото: ЕРА (архив)

Украина заняла третье место после Конго и Мьянмы по количеству беженцев в США в 2019 финансовом году. Об этом говорится в статье The Washington Post, опубликованной 30 января.

По данным газеты, в течение этого периода в США въехал 4451 украинец, что составляет около 15% от всего количества беженцев (30 тыс.), которых приняли Соединенные Штаты.

При этом в 2016 году украинцы составляли 3% от всего количества беженцев в США, отмечают журналисты.

Издание подчеркивает, что такой прирост числа лиц из Украины, которые попросили убежища в Соединенных Штатах, связан с политикой администрации президента Дональда Трампа. Последний "неоднократно заявлял о своем желании блокировать беженцев-мусульман и отдавать приоритет преследуемым христианам со всего мира", отмечают журналисты.

Вице-президент Международного комитета беженцев Незенин Эш считает, что в политике США, касающейся беженцев, произошла "переориентация приоритетов", основанная "не на потребностях" национальностей.

Согласно данным американского аналитического центра Migration Policy Institute, в 2017 году количество беженцев из Украины в США составляло 4264 человека (7,9% от общего числа), в 2018-м – 2635 человек (11,7%).

Теги: Украина, беженцы, Конго, Дональд Трамп, Мьянма, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS