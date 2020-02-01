Украина заняла третье место по количеству беженцев в США в 2019 году – The Washington Post

В течение 2019 финансового года в США въехал 4451 беженец из Украины, что составляет около 15% от всего количества лиц, которых приняли Соединенные Штаты в течение этого периода, пишет The Washington Post.

В 2018 году украинцы составляли 11,7% от всего количества беженцев в США Фото: ЕРА (архив)

Украина заняла третье место после Конго и Мьянмы по количеству беженцев в США в 2019 финансовом году. Об этом говорится в статье The Washington Post, опубликованной 30 января.

По данным газеты, в течение этого периода в США въехал 4451 украинец, что составляет около 15% от всего количества беженцев (30 тыс.), которых приняли Соединенные Штаты.

При этом в 2016 году украинцы составляли 3% от всего количества беженцев в США, отмечают журналисты.

Издание подчеркивает, что такой прирост числа лиц из Украины, которые попросили убежища в Соединенных Штатах, связан с политикой администрации президента Дональда Трампа. Последний "неоднократно заявлял о своем желании блокировать беженцев-мусульман и отдавать приоритет преследуемым христианам со всего мира", отмечают журналисты.

Вице-президент Международного комитета беженцев Незенин Эш считает, что в политике США, касающейся беженцев, произошла "переориентация приоритетов", основанная "не на потребностях" национальностей.

Согласно данным американского аналитического центра Migration Policy Institute, в 2017 году количество беженцев из Украины в США составляло 4264 человека (7,9% от общего числа), в 2018-м – 2635 человек (11,7%).