Количество незаконных въездов в Европу уменьшилось на 10% – Frontex

По словам директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабриса Леггери, до конца 2019 года общее количество незаконных пересечений границы составит около 120 тыс.

Количество незаконных въездов в Европу уменьшилось на 10% по сравнению с 2018 годом. Об этом в интервью изданию Die Welt рассказал директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрис Леггери.

По его словам, до конца 2019 года общее количество незаконных пересечений границы составит около 120 тыс. В рекордный 2015 год Frontex зарегистрировало 1,2 млн незаконных въездов.

Леггери подчеркнул, что хотя количество значительно снизилось, миграционное давление на Европу все еще огромное.

Он добавил, что агентство занимается мигрантами, которые приехали в ЕС в последние годы, большинство из которых путешествовали по странам Шенгенской зоны, где практически нет пограничного контроля.

По словам Леггери, в 2019 году уменьшилось количество мигрантов, которые добирались до Италии по морю. По состоянию на 24 декабря на побережье Италии высадилось 11 399 мигрантов. В прошлом году за аналогичный период насчитывалось 22 210 беженцев.