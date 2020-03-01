"Обязательства Турция не выполнила". Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти с пути в Сирии

28 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган попросил президента РФ Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск с сирийскими. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Сирии законно находятся только российские военные.

Песков заявил, что борьба в Сирии "будет продолжаться" Фото: kremlin.ru

Турция не выполнила своих обязательств обеспечить неактивность военных формирований, противостоящих в Сирии правительственным силам.

Об этом, комментируя призыв президента Турции Реджепа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину "уйти с пути" Турции, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы знаем, что по Сочинским договоренностям годовалой давности именно Турция была обязана обеспечить режим неактивности этих террористических элементов. К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы", – сказал он.

По словам спикера Кремля, "Россия – единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законном основании по просьбе легитимного сирийского руководства".

"Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях с нормами и принципами международного права", – заявил Песков.

Он отметил, что борьба против формирований, которые наносят удары в том числе по российским военным объектам в Сирии, "будет продолжаться".

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С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. По словам президента Турции, он попросил российское руководство "уйти с пути Турции".