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В Турции отпустили сотрудников российского пропагандистского агентства Sputnik

Все задержанные сотрудники российского пропагандистского агентства Sputnik допрашивались из-за статьи "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции часть Сирии”, опубликованной на сайте агентства.

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Отношения Турции и РФ обострились на фоне войны в Сирии
Отношения Турции и РФ обострились на фоне войны в Сирии
Фото: EPA

Власти Турции отпустили четверых задержанных сотрудников российского пропагандистского агентства Sputnik, сообщила 1 марта турецкая редакция DW.

Как отмечает издание, задержанные, в том числе главный редактор турецкого подразделения российского агентства Махир Бозтепе, были освобождены по решению суда.

В отношении задержанных ведется уголовное производство по ст. 301 (оскорбление Турции, турецкой нации или турецких правительственных институтов) и ст. 302 Уголовного кодекса Турции. Задержанных допрашивали в связи с их материалом под названием "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции часть Сирии”. Как отмечает турецкая редакция британской газеты The Independent, в статье говорилось, что Турция "украла" сирийскую провинцию; внимание правоохранителей также привлекли выражения "геноцид армян" и "курдские партизаны".

О задержании четверых сотрудников Sputnik в Анкаре и Стамбуле стало известно 1 марта. Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян писала, что троих сотрудников в Анкаре задержали 29 февраля после того, как к ним домой ворвались протестующие, якобы выкрикивавшие лозунги: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы”. На следующий день после обыска в Стамбуле был задержан и главред турецкого Sputnik.

Инциденты произошли на фоне обострения турецко-российских отношений из-за эскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, после начала операции "уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы противовоздушной обороны, нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима".

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. По данным МИД Турции, переговоры пройдут на следующей неделе.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.

В Турции прошли акции протеста против поддержки сирийского режима Москвой.

Теги: Россия, Турция, Стамбул, Маргарита Симоньян, Идлиб, геноцид армян, задержание, обыски
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