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Власти Турции задержали главного редактора и нескольких сотрудников российского пропагандистского агентства

В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Türkiye Махира Бозтепе, а в Анкаре неизвестные напали на нескольких сотрудников этого пророссийского СМИ, их, по данным российского МИД, взяли под стражу.

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Отношения Турции и РФ обострились в связи с эскалацией в Сирии
Отношения Турции и РФ обострились в связи с эскалацией в Сирии
Фото: ЕРА

1 марта полиция Стамбула задержала главного редактора турецкой версии российского пропагандистского агентства Sputnik Махира Бозтепе. Об этом сказано на сайте Sputnik Türkiye.

Бозтепе доставили из офиса агентства в городское управление полиции.

Задержанию предшествовали события в Анкаре, где вечером 29 февраля полицейские задержали нескольких сотрудников Sputnik Türkiye; все задержанные – граждане Турции, сообщило в Facebook министерство иностранных дел России.

"В квартиры сотрудников Sputnik Türkiye, являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", – заявили в МИД РФ.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/2305509849548443

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян написала в Telegram, что нападавшие якобы кричали: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских. Посмотрим, как поведет себя полиция. И еще вопрос – как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников", – говорится в другом сообщении Симоньян.

Инциденты произошли на фоне обострения турецко-российских отношений из-за эскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, после начала операции "уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы противовоздушной обороны, нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима".

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. По данным МИД Турции, переговоры пройдут на следующей неделе.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.

В Турции прошли акции протеста против поддержки сирийского режима Москвой.

Теги: Россия, Турция, российская пропаганда, консульство РФ, Стамбул, Маргарита Симоньян, журналисты, Анкара, задержание, война в Сирии
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