Власти Турции задержали главного редактора и нескольких сотрудников российского пропагандистского агентства

В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Türkiye Махира Бозтепе, а в Анкаре неизвестные напали на нескольких сотрудников этого пророссийского СМИ, их, по данным российского МИД, взяли под стражу.

Отношения Турции и РФ обострились в связи с эскалацией в Сирии Фото: ЕРА

1 марта полиция Стамбула задержала главного редактора турецкой версии российского пропагандистского агентства Sputnik Махира Бозтепе. Об этом сказано на сайте Sputnik Türkiye.

Бозтепе доставили из офиса агентства в городское управление полиции.

Задержанию предшествовали события в Анкаре, где вечером 29 февраля полицейские задержали нескольких сотрудников Sputnik Türkiye; все задержанные – граждане Турции, сообщило в Facebook министерство иностранных дел России.

"В квартиры сотрудников Sputnik Türkiye, являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", – заявили в МИД РФ.

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян написала в Telegram, что нападавшие якобы кричали: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских. Посмотрим, как поведет себя полиция. И еще вопрос – как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников", – говорится в другом сообщении Симоньян.

Инциденты произошли на фоне обострения турецко-российских отношений из-за эскалации в Сирии.