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В Сирии сбиты два Су-24 армии Асада

По данным военного ведомства Турции, уничтожены два самолета и три установки ПВО войск президента Сирии Башара Асада. Операция проведена после того, как правительственные силы сбили турецкий беспилотник.

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В ответ на гибель своих военных Турция начала в Идлибе крупную военную операцию "Весенний щит"
В ответ на гибель своих военных Турция начала в Идлибе крупную военную операцию "Весенний щит"
Фото: ЕРА

1 марта в сирийской провинции Идлиб вооруженные силы Турции сбили два бомбардировщика Су-24 российского производства, принадлежавших армии сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает сайт турецкого военного ведомства.

Также в ходе операции уничтожены три установки сирийских ПВО, одна из которых атаковала и сбила турецкий беспилотник утром 1 марта, добавили в министерстве.

Не сообщается, с земли или с воздуха велся огонь.

Сирийские власти признали потерю двух самолетов. Государственное агентство SANA утверждает, что оба пилота катапультировались и не пострадали.

SANA также разместило в YouTube кадры попадания по турецкому беспилотнику. В Дамаске заявили, что аппарат осуществлял "враждебный полет" в провинции Идлиб.

ВИДЕО
Видео: Syrianarabnewsagency / YouTube

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. Объявлено о начале с 1 марта операции "Весенний щит".

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28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. По данным МИД Турции, переговоры пройдут на следующей неделе.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.

Теги: Турция, Сирия, Башар Асад, беспилотники, самолеты, война в Сирии, Су-24
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