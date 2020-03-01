В Сирии сбиты два Су-24 армии Асада

1 марта в сирийской провинции Идлиб вооруженные силы Турции сбили два бомбардировщика Су-24 российского производства, принадлежавших армии сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает сайт турецкого военного ведомства.
Также в ходе операции уничтожены три установки сирийских ПВО, одна из которых атаковала и сбила турецкий беспилотник утром 1 марта, добавили в министерстве.
Не сообщается, с земли или с воздуха велся огонь.
Сирийские власти признали потерю двух самолетов. Государственное агентство SANA утверждает, что оба пилота катапультировались и не пострадали.
SANA также разместило в YouTube кадры попадания по турецкому беспилотнику. В Дамаске заявили, что аппарат осуществлял "враждебный полет" в провинции Идлиб.
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.
Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.
27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".
В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.
В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. Объявлено о начале с 1 марта операции "Весенний щит".
"Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное
28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. По данным МИД Турции, переговоры пройдут на следующей неделе.
Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.