Анкара и Москва, скорее всего, договорятся по ситуации в Сирии. Конечно же, после турецкой сатисфакции за жертвы последних дней

Такой экзальтации на фоне событий в Сирии украинский сегмент Facebook не знал с февраля 2018 года – когда американцы расправились с в том числе российскими наемниками, которые в интересах Дамаска пытались взять под контроль месторождения нефти по ту сторону реки Евфрат.

Экзальтация – что тогда, что сейчас – в принципе понятна. Украинцам хочется побаловать себя мыслями о том, что кто-то мог надавать россиянам – если не американцы, так турки. Пусть косвенно, но все же. На фоне нашего мучительного опыта последних лет такие чувства мне понятны.

Но если честно, больше верю в то, что Анкара и Москва в конце концов просто договорятся по ситуации в Сирии. Конечно, есть шанс, что эскалация выйдет из-под контроля, но также есть куча мотивов как с одной, так и с другой стороны, которые будут подталкивать к какому-то соглашению. Конечно же, после турецкой сатисфакции за жертвы последних дней.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора