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Турция заявила, что разбомбила военный аэродром сил Асада в Алеппо

По информации турецкого госагентства "Анадолу", вывод из строя военного аэродрома в сирийском Нейрабе (провинция Алеппо) "сузит возможности для маневрирования" сторонников президента Сирии Башара Асада в этой части страны.

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Турция сообщила, что сделала непригодным для использования аэродром в провинции Алеппо
Турция сообщила, что сделала непригодным для использования аэродром в провинции Алеппо
Фото: EPA

Вооруженные силы Турции заявили, что разрушили военный аэродром сил президента Сирии Башара Асада в районе Нейраб (провинция Алеппо). Об этом 1 марта сообщило государственное турецкое информагентство "Анадолу".

"Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными беспилотниками и артиллерией ВС Турции", – говорится в сообщении.

Источник агентства утверждает, что разрушение аэродрома "значительно сузит возможности для маневрирования" сторонников Асада в этой части страны.

27 февраля 2020 года в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, после начала операции "уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы противовоздушной обороны, нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима".

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. По данным МИД Турции, переговоры пройдут на следующей неделе.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.

Теги: Сирийский конфликт, Турция, Сирия, Алеппо, война в Сирии
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