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Беженцев из Сирии не пустят в страны ЕС – правительство Германии

Сирийские мигранты, которые сейчас находятся на границе Турции и Греции, не смогут попасть в Евросоюз, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Беженцы из Сирии идут к границам Турции и Греции
Беженцы из Сирии идут к границам Турции и Греции
Фото: ЕРА

Сирийских беженцев, которые стекаются к турецко-греческой границе, не пустят в страны Евросоюза. Об этом 2 марта сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет "Немецкая волна".

"Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, конечно, не соответствует действительности", – отметил Зайберт.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 февраля подтвердил, что турецкие власти больше не сдерживают поток мигрантов из Сирии, стремящихся попасть в Евросоюз.

2 марта канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Эрдоганом, в котором тот потребовал "распределения нагрузки" в ситуации с беженцами, пишет "Немецкая волна".

Турция призывает к "справедливому распределению нагрузки и ответственности по отношению к мигрантам" между Турцией и ЕС, отмечает издание.

По данным турецких властей, к вечеру 1 марта границу Турции пересекли более 100 тыс. человек. В то же время власти Греции называют эти заявления дезинформацией.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима”.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.

Теги: Германия, Турция, Реджеп Эрдоган, Сирия, граница, беженцы, Штеффен Зайберт, Идлиб, мигранты, война в Сирии
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