За 1–2 марта в Грецию из Турции прибыло 1,2 тыс. человек – ООН

Турция заявляла, что греческую границу перешло более 100 тыс. человек. По подсчетам управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, реальное количество мигрантов в десятки раз меньше.

В течение 1–2 марта в Грецию прибыло около 1200 мигрантов из Турции. Об этом говорится в заявлении управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

“Группы УВКБ в Греции сообщили о прибытии около 1200 человек 1 марта и 2 марта утром на Восточно-Эгейские острова (Лесбос, Хиос, Самос) – это выше среднего дневного показателя за последнее время”, – сказано в сообщении.

В управлении добавили, что пополнили запасы продуктов питания и одеял для беженцев. УВКБ также призвало международное сообщество и Евросоюз оказать поддержку Греции, куда прибывают мигранты, а также Турции, которая столкнулась с массовым наплывом беженцев из Сирии.

“Хотя ситуация на западных границах Турции и Греции и перемещение нескольких тысяч человек вызывают обеспокоенность, гуманитарная катастрофа, разворачивающаяся на северо-западе Сирии, огромные гуманитарные потребности в Идлибе для примерно 950 тыс. внутренне перемещенных лиц по-прежнему требуют неотложных действий”, – подчеркнули в ООН.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима”.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.

На этом фоне 28 февраля Турция объявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу. Анкара обвинила Брюссель в невыполнении договоренностей от 2016 года о реадмиссии мигрантов.

По данным турецких властей, к вечеру 1 марта границу Турции пересекло более 100 тыс. человек. Известно как минимум об одном погибшем: 2 марта ребенок утонул недалеко от острова Лесбос. В то же время власти Греции называют эти заявления дезинформацией.