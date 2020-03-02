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Ребенок погиб при попытке переправиться из Турции в Грецию. Это первая жертва нового миграционного кризиса

Турция решила открыть границы для беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз, 28 февраля на фоне обострения ситуации в Сирии. По данным Анкары, границу Турции пересекли уже более 100 тыс. человек. Однако власти соседней Греции называют эти заявления дезинформацией.

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На борту лодки было 48 человек, в том числе двое детей. Один из них погиб
На борту лодки было 48 человек, в том числе двое детей. Один из них погиб
Фото: EPA

Утром 2 марта недалеко от порта Митилини (Лесбос, Греция) при попытке переправиться через море перевернулась лодка мигрантов. В результате погиб один ребенок, сообщает греческое агентство ANA-MPA.

Инцидент произошел около 9.00. Когда к лодке с мигрантами, следовавшей от берегов Турции в сопровождении турецкой береговой охраны, приблизился катер береговой охраны Греции, лодка перевернулась. Как отмечает агентство, судно перевернули сами мигранты – это привычная практика беженцев, чтобы вынудить береговую охрану поднять их на борт.

В лодке было 48 человек, в том числе двое детей. Один из них скончался, второго доставили в больницу (его жизнь вне опасности). Возраст и пол погибшего ребенка в сообщении не уточняются.

Как пишет агентство Reuters, это первая жертва нового миграционного кризиса, начавшегося 28 февраля, после того Турция открыла границу для беженцев на фоне обострения ситуации в Сирии. По данным турецких властей, к вечеру 1 марта границу Турции пересекли более 100 тыс. человек. В то же время власти Греции называют эти заявления дезинформацией.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии. 

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.

Теги: Турция, Греция, миграция, беженцы, мигранты, война в Сирии
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