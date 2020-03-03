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Силы Асада отбили Серакиб у оппозиции. В город вошла российская военная полиция

После занятия города Серакиб силы президента Сирии Башара Асада восстановили контроль над стратегическими трассами М4 и М5, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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В Серакиб вошли российские военные
В Серакиб вошли российские военные
Фото: EPA (архив)

2 марта сирийские правительственные войска при поддержке российских сил заняли город Серакиб на северо-востоке Сирии (провинция Идлиб), сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Центр отмечает, что благодаря этому сирийские силы восстановили контроль над стратегическим перекрестком двух главных автомагистралей страны: М4 (соединяет запад и восток Сирии) и М5 (соединяет север и юг Сирии, в том числе четыре крупнейших города Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо).

Вечером того же дня в город вошла российская военная полиция, сообщает российский телеканал RT, ссылаясь на заявление Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

“Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5, с 17.00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции”, – заявили в российской центре.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима”.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.

Теги: Россия, Сирийский конфликт, Турция, Сирия, война в Сирии
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