Ташева: Никакой воды в Крым до полной деоккупации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. В ответ заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева сообщила, что он пока не в контексте Крыма и никакой воды Украина не будет подавать до полной деоккупации полуострова.

Ташева заявила, что уйдет в отставку в случае решения о подаче воды в Крым Фото: Таміла Ташева / Facebook

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым неизменно настаивает на том, что Россия несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове, и Украина не будет поставлять воду до полной деоккупации. Об этом 6 марта написала в Facebook заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева.

По ее словам, дискуссия о заботе о гражданах Крыма уже не в первый раз идет среди топ-чиновников. Причиной этого является русский нарратив и отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму.

"Уверена, что новый премьер-министр [Денис Шмыгаль] пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифинговать все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", – отметила Ташева.

Она добавила, что в случае решения о подаче украинской воды в Крым она подаст в отставку.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Он также добавил, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на полуострове. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.