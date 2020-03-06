Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Шмыгаль заявил, что Кабмин может пересмотреть бюджет на 2020 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал работу над пересмотром государственного бюджета на 2020 год в сторону увеличения соцвыплат.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета
Шмыгаль: Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

В ближайшее время Кабинет Министров рассмотрит возможность пересмотра государственного бюджета на 2020 год. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета. И безотлагательно, как только будем готовы, предложим изменения в бюджет, чтобы выполнить социальные обязательства", – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что вопрос бюджетной децентрализации Кабмин рассмотрит на заседании 11 марта.

"Все 1045 общин будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения. Это предоставит им самостоятельность", – подчеркнул премьер.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

В конце февраля министр финансов Оксана Маркарова не исключала, что бюджет Украины пересмотрят из-за ряда факторов.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два месяца 2020 года государственный бюджет недополучил 16 млрд грн, 13 млрд грн из них – это "провал" поступлений от таможни.

Теги: Кабинет Министров, госбюджет, децентрализация, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS